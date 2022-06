Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa 30 iunie - 2 iulie 2022 (P)

In perioada 30 iunie - 2 iulie 2022, va avea loc in mediul virtual Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa, eveniment de prestigiu devenit o traditie in lumea medicala.Eveniment medical de referinta pentru tot mediul de specialitate, Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa are ca organizatori institutii cu greutate si multa expertiza in domeniu:* Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" Iasi* Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi* ... citeste toata stirea