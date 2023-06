Conferinta Nationala de Boli Infectioase de la Iasi este un eveniment care are o traditie consolidata de peste 15 ani, fiind un reper important in domeniul medicinei la nivel national. De-a lungul anilor, aceasta a reunit numeroase figuri importante ale medicinii care reprezinta specialitatea de boli infectioase, constituind o platforma esentiala de dialog si schimb de cunostinte in acest domeniu complex.Unul dintre actorii principali care a contribuit la succesul si relevanta acestei ... citeste toata stirea