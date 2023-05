Patronatul Societatilor din Constructii - PSC - organizeaza anul acesta la Iasi Conferinta Nationala "PREZENT SI VIITOR IN CONSTRUCEsII".Evenimentul va fi organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Consiliul Judetean Iasi si Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi, in data de 25 mai 2023, incepand cu ora 09:30, la Hotel International Iasi - Sala MAGNUM.Tematica conferintei se adreseaza companiilor de constructii, producatorilor de materiale de contructii, ... citeste toata stirea