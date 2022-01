Conferinte pe teme de patrimoniu la Casa Muzeelor din Iasi

Iasul va gazdui in perioada urmatoare o serie de conferinte cu titlul "Patrimoniu si comunitate", conferinte care vor aduce in fata publicului istorici, arhitecti si filologi. Evenimentele sunt organizate de catre Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia "Patrimoniu pentru comunitate" Iasi, invitatii urmand sa expuna care este rolul si cum poate valorificarea patrimoniului sa contribuie la dezvoltarea societatilor.Primul eveniment din aceasta serie va avea loc in contextul ... citeste toata stirea