Conferintele de la Ateneu, dialog intre arta si stiinta

Pe 9 noiembrie, la ora 18:00, Sala Unirii a Ateneului din Iasi va gazdui cea de-a III-a editie a proiectului cultural "Conferinte la Ateneu", un eveniment care pune in dialog doua domenii aparent distincte, dar surprinzator de complementare: arta si stiinta. Aceasta editie promite sa ofere o incursiune fascinanta in neuroanatomie, prin ochii unui artist de geniu, Michelangelo, si in felul in care acesta a integrat cunostintele anatomice in picturile din Capela Sixtina.Invitatii speciali sunt