Conflictul de la Spitalul de Copii: Judecatorii nu au fost de acord cu anularea concursului de manager

Dr. Smaranda Diaconescu a pierdut in prima faza procesul intentat in instanta impotriva Spitalului de Copii "Sf. Maria" si actualul manager, Alina Belu. Dr. Diaconescu a fost concediata la inceputul anului 2022 de la unitatea medicala, iar in 2021 a pierdut concursul de manager pentru conducerea spitalului. In procesul deschis la Tribunalul Iasi si solutionat la finele saptamanii trecute, aceasta a cerut "respingerea dosarului si excluderea candidatei Alina Belu din concurs", cat si anularea ... citeste toata stirea