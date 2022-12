Consilier juridic de la Primaria Lupeni (Hunedoara), retinut dupa ce a primit 7.000 de euro

Un consilier juridic de la Primaria Lupeni, judetul Hunedoara, a fost retinut de DNA dupa ce ar fi cerut 50.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-i facilita concesionarea unui teren aflat in proprietatea Primariei. El ar fi primit in final 7.000 de euro.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand din 13 decembrie, a inculpatului Constantin Paval, consilier juridic ... citeste toata stirea