Consilier local din Iasi, amendat pentru abuz de limbaj. A folosit cuvantul viol

Consilierii locali nu au imunitate pentru declaratiile facute in plen. De acest lucru s-a convins si un ales al satenilor din comuna Valea Seaca. In focul dezbaterii, acestuia i-a scapat o formulare cel putin ciudata, pe care a fost chemat sa o explice in fata judecatorilor. Nu a reusit.Incidentul s-a petrecut in timpul unei sedinte a Consiliului Local desfasurata in decembrie 2019. Consilier local din partea Pro Romania, Gelu Florescu a fost nemultumit de felul in care jurista primariei ... citeste toata stirea