Consilierii de probatiune intra in greva de avertisment. 2700 de ieseni ar trebui supravegheati de 26 consilieri

Consilierii de probatiune se pregatesc de greva generala, dupa ce saptamana trecuta au fost in greva japoneza, iar in aceasta saptamana au intrat in greva de avertisment. Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune au declansat actiunile de protest ca urmare a refuzului guvernantilor de a le solutiona problema drepturilor salariale.Ei cer adoptarea unei Ordonante de Urgenta pentru corectarea unor drepturi salariale recunoscute prin efectul legii si conform hotararilor ... citeste toata stirea