Consilierii judeteni, in sedinta extraordinara, astazi. Aproba 25 milioane lei pentru asfalt pe mai multe drumuri judetene

Alesii judetului se reunesc azi in sedinta extraordinara ca sa aprobe planul de reparatii pentru cateva drumuri. Cei mai multi bani, peste 25 de milioane de lei, vor merge pe imbracaminti bituminoase usoare.Astfel, vor fi asfaltate DJ 207A, de la limita judetului Neamt pana in Stornesti (com. Sinesti), 3 km, DJ 207M, intre Al.I. Cuza si Kogalniceni, 2,8 km, DJ 249A, 400 de metri intre Dancu si Holboca, DJ 281D in intravilanul localitatii Ceplenita (1,5 km) si DJ 282D intre Henci si Podu