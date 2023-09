Planul urbanistic aferent amenajarii "Muzeului Copiilor" va fi aprobat maine de Consiliul Local (CL). Proiectul a fost initiat acum cativa ani de catre Ateneul National din Iasi si presupune modernizarea Casei Buicliu din Pacurari, cladire monument istoric.Cladirea a fost construita in secolul al XIX-lea si este in prezent o ruina: ultimii chiriasi ai Primariei au fost evacuati in vara anului 2017, iar, de atunci, imobilul nu a mai avut vreo folosinta.Asa ar trebui sa arate cladirea dupa ... citeste toata stirea