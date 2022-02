Consilierii USR solicita alegeri anticipate, dupa punerea primarului Chirica sub control judiciar

Consilierii locali USR solicita organizarea de alegeri anticipate, dupa ce vineri primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub urmarire de DNA, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual in forma continuata (doua acte materiale) si instigare la uzurparea functiei.Consilierii locali USR Iasi au anuntat, prin intermediul unui comunicat de presa, ca vor demara o campanie pentru strangerea de semnaturi in vederea demiterii primarului Mihai Chirica, ... citeste toata stirea