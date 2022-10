Consilierul judetean Lacramioara Ursu poate scapa de una dintre acuzatii

Prin rechizitoriul 1104/P/2021 din data de 12 mai a.c., intocmit de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, consilierul judetean Lacramioara Ursu (47 de ani) a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de "instigare la fals material in inscrisuri oficiale", "uz de fals" si "inselaciune".Procurorii sustin ca, in cursul anului 2109, femeia a determinat, cu intentie, "persoane necunoscute", sa falsifice doua diplome, una de studii liceale si una de ... citeste toata stirea