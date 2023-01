Consilii de administratie noi la doua societati importante ale Primariei

Consiliul Local (CL) va da unda verde concursului de selectie a unui nou consiliu de administratie (CA) in cazul a doua societati din subordine: Citadin si Termo-Service.Ambele decizii vor fi adoptate la finalul saptamanii, in sedinta ordinara de vineri, 3 februarie. Procedurile vor fi derulate de catre un expert independent specializat in recrutarea de resurse umane, in consultare cu comisia de la nivelul Primariei.In ambele situatii, urmeaza sa fie selectati cel putin cinci membri in noul ... citeste toata stirea