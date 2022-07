Consiliul Judetean cauta sprijin pentru persoanele vulnerabile

Programele sociale implementate la nivelul Consiliul Judetean Iasi au in vedere sprijinirea persoanelor vulnerabile din judet. Pe de o parte, se cauta solutii pentru cele cu dizabilitati sau institutionalizate, iar pe de alta parte pentru ONG-urile care se implica in sprijinirea acestor categorii sociale. Prin toate aceste demersuri, se doreste ca, in viitor, persoanele cu dizabilitati sa poata duce o viata normala, independenta, iar unele dintre ele sa poata fi incluse in campul muncii. Cu ... citeste toata stirea