Consiliul National al Elevilor: Structura anului scolar necesita propuneri concrete, nu doar declaratii publice

Consiliul National al Elevilor a transmis, joi, ca structura anului scolar necesita propuneri concrete, nu doar declaratii publice, si cere Ministerului Educatiei sa urgenteze procesul de elaborare a structurii anului scolar viitor."In cursul acestei saptamani, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a prezentat in spatiul public o serie de ipoteze luate in calcul de Ministerul Educatiei in stabilirea structurii anului scolar 2022-2023, care ar presupune, pe de-o parte, modificarea perioadelor ... citeste toata stirea