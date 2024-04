Constructiile s-au convertit in motorul economiei iesene

* aici, necesarul de personal a urcat la 4717 * in servicii situatia nu-i deloc una fericita * doar cinci locuri de munca in comert, 24 in HoReCa, iarasi nimic in asigurari, tot cele 15 posturi de sofer si 264 oportunitati de angajare in rest * Europa vrea capsunariMai bine de jumatate din cele 811 locuri de munca disponibile acum in judetul Iasi sunt in domeniul constructiilor. Necesarul de personal a urcat la 417. In afara necalificatilor si a inginerilor, mereu la mare cautare, e rost de ... citește toată știrea