Consultatii de Pediatrie generala in regim permanent, fara programare, in Reteaua Medicala Arcadia (P)

In Reteaua Medicala Arcadia, grija pentru sanatatea copilului si linistea parintilor este o prioritate. Pentru ca accesul rapid, in siguranta, la servicii medicale de Pediatrie la cele mai inalte standarde trebuie sa fie o certitudine in orice moment, Linia permanenta de consultatii de Pediatrie Generala Arcadia este activa incepand cu luna septembrie 2022.Linia permanenta de consultatii de Pediatrie generala: avantaje pentru cei miciAtunci cand accesezi Linia permanenta de Pediatrie ... citeste toata stirea