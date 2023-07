Consulul onorific al Madagascarului a cazut victima unui hot iesean din buzunare. Acesta a reusit sa-i fure din buzunar un telefon in valoare de 8.000 de lei. Victima si-a primit aparatul inapoi, dar hotul nu a scapat de pedeapsa.Membru in mai multe asociatii francofone si consul onorific al republicii Madagascar, Romain Rene Marco Schall-Schwertz se afla in dupa-amiaza zilei de 2 mai 2020 intr-un magazin Profi, pentru a-i face niste cumparaturi mamei sale. Pe telefon avea lista de ... citeste toata stirea