Continua scandalul in USR Iasi. Cine l-ar fi adus pe "tradatorul" Baciu in partid

Organizatia locala a USR continua se scalde in ape tulburi. Seful filialei, Stefan Tanasa, il acuza pe deputatul Filip Havarneanu ca l-a adus si promovat in partid pe Cezar Baciu, "tradatorul" care a lasat USR fara voce in Consiliul Local. Acuzatiile au fost facute pe un grup intern al filialei, iar Tanasa cere ca Havarneanu sa fie "judecat" de conducerea centrala a partidului.Reactia sa vine la cateva zile dupa ce deputatul a acuzat tabara Tanasa de cenzura si cheltuirea discretionara a unor ... citeste toata stirea