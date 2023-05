A inceput prima editie a Turneului National Trei Tenori Ieseni. In lunile mai si iunie 2023, Andrei Apreotesei, Andrei Fermesanu si Florin Guzga, trei importanti tenori ai scenelor romanesti, vor sustine concerte in Ploiesti, Pitesti, Targoviste, Piatra Neamt, Bacau, Suceava, Sibiu, Targu Mures, Satu Mare, Falticeni si Bucuresti. In concertul lor, acestia abordeaza un repertoriu international in peste 7 limbi, format din arii din opere celebre si canzonette.Dupa concertele incheiate cu ... citeste toata stirea