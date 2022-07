Contract de 2 milioane de euro pentru refacerea unei gradinite

Trei competitori "vaneaza" un pot de circa 10 milioane lei la Primaria Iasi. Contractul vizeaza reabilitarea si modernizarea Gradinitei cu program prelungit nr. 13.La licitatia organizata de municipalitate au fost depuse trei oferte: Demo-Idil Construct, asocierea Madbeton - Electro Andsilv - Novel Home Services si asocierea Da Vinci Construct - Compas Mega Construct - Smart City Development. Municipalitatea si-a fixat ca termen de anuntare a castigatorului in toamna acestui an, dupa ... citeste toata stirea