Contract de 6 ani pentru restaurarea Manastirii Cetatuia

Patru oferte au fost inscrise in licitatia pentru restaurarea si consolidarea ansamblului manastiresc de pe Dealul Cetatuia. Ele vin din partea unor firme cunoscute: Iasicon SA, Conest in asociere cu Artehnis, Madbeton in asociere cu Nobel Home Servics si Abral Art Product, respectiv Constructii Unu in asociere cu Arhing SRL, Proganex 2005 si Euras.Procedura de licitatie a fost lansata pe 8 septembrie de Compania Nationala de Investitii la o valoare estimata de 24,4 milioane de lei. Evaluarea ... citeste toata stirea