Contracte de 1,6 milioane lei pentru PUZ-uri in jurul a patru biserici

Primaria a lansat o licitatie pentru intocmirea de planuri urbanistice in cazul unor zone istorice din jurul unor lacasuri de cult. Contractul are o valoare estimata la peste 1,6 milioane lei (fara TVA), iar documentatiile ar urma sa faca parte din viitorul Plan Urbanistic General (PUG). Procedura este impartita in patru loturi, respective zonele din jurul manastirilor Trei Ierarhi (contract de 970.000 lei), Galata (230.000 lei), Frumoasa (250.000 lei) si Cetatuia (210.000 lei).In total, va