Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, modificat de CJ

In sedinta de miercuri, 29 mai, consilierii judeteni urmeaza sa aprobe modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009, consolidat in 2021, cu modificarile si completarile ulterioare, si acordarea unui mandat special reprezentantului Judetului Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor Apa Canal Iasi (ARSACIS).Astfel, reprezentantul Iasului va putea sa aprobe in Adunarea Generala a ... citește toată știrea