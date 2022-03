Contre in Consiliul Local pe problema refugiatilor care ajung la Iasi

Criza refugiatilor din Ucraina a devenit motiv de disputa politica in Consiliul Local (CL). Consilierii s-au intrecut in replici politicianiste, iar tonul a fost dat de reprezentantii opozitiei locale (USR si PSD), in conditiile in care liberalii au facut scut in jurul primarului si oricum ii aproba aproape orice fel de initiativa.In acelasi timp, consilierii PMP sunt aliatii PNL, fiind rasplatiti pentru loialitatea lor cu functii in institutii. Sedinta extraordinara de ieri a avut doua ... citeste toata stirea