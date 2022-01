Controale la sange in piete si in mijloacele de transport

Primaria Iasi a stabilit noi masuri pentru prevenirea raspandirii pandemiei in oras * astfel, vor fi intensificate controalele in mijloacele de transport si in pietele agro-alimentare, iar cei care nu poarta masti de protectie vor fi sanctionati * de asemenea, o parte dintre angajatii societatilor din subordinea Primariei, cei care interactioneaza cu cetatenii, vor fi testati saptamanalPrimarul Mihai Chirica a convocat ieri, 20 ianuarie 2022, la Palatul Roznovanu, o noua sedinta a Comitetului ... citeste toata stirea