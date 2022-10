Controale prin baruri si sali de jocuri: amenzi de 47.000 de lei

Politistii ieseni au dat zeci de amenzi in cadrul unei razii avute in zona Podu Iloaiei. Oamenii legii au controlat baruri si sali cu pacanele."In seara zilei de 15 octombrie politisti din cadrul Politiei orasului Podu Iloaiei si Sectiei 8 Rurala Letcani au actionat pentru mentinerea unui climat corespunzator de siguranta publica, prevenirea faptelor comise cu violenta, a furturilor si a infractionalitatii stradale. In cadrul actiunii au fost legitimate ... citeste toata stirea