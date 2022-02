Control judiciar pentru ieseanul care a fugit de la locul accidentului

Un barbat in varsta de 43 de ani, din Iasi, a fost retinut si este pus sub control judiciar pentru ca a fugit de la locul accidentului, fara a anunta politia. Conform cercetarilor, accidentul s-ar fi produs in comuna Tomesti, iar in urma impactului trei persoane au fost ranite. "Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 16 ianuarie, acesta ar fi condus un autoturism, pe DN 28 in comuna Tomesti si ar fi intrat in coliziune cu alte doua autoturisme, in urma ... citeste toata stirea