Controversatul Vlad Baba renunta la sefia Scolii de Arte

La doar cateva zile dupa ce aproape 400 de cursanti au intrat in clasele Scolii Populare de Arte "Titel Popovici", directorul scolii a demisionat. Vlad Baba a invocat motive personale pentru renuntarea la functie, respectiv proiectele sale private din domeniul spectacolelor. El va ramane in continuare la scoala, asigurand interimatul pe perioada preavizului pana la sfarsitul lunii octombrie.A fost al doilea an cand intrarea la Scoala de Arte s-a facut in urma unui test de aptitudini, la care