Copaci cazuti pe linie! Calatori care circulau spre si dinspre Iasi, transbordati

Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud-vest, nord si centrul tarii, iar pe unele rute se intervine pentru repunerea sub tensiune a liniilor de contact, fiind in acelasi timp asigurata transbordarea pentru calatorii aflati in cateva trenuri InterRegio (IR), informeaza Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA."In acest moment se intervine cu drezine pantograf si cu personal propriu pe raza Regionalei CF Iasi, pe intervalul de statii Vatra ... citeste toata stirea