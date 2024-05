Copertinele din statiile pentru calatori vor fi consolidate si reabilitate

Copertinele pentru protejarea calatorilor amenajate in statiile mijloacelor de transport in comun din municipiu vor fi consolidate si reabilitate in cadrul unei actiuni care vizeaza igienizarea punctelor de imbarcare/debarcare a publicului. In acest scop, echipele de muncitori din cadrul Companiei de Transport Public (CTP) lucreaza in aceste zile la inlocuireaacoperisului si a peretilor copertinelor precum si la consolidarea fundatiilor in beton.Primele copertine pentru protectia ... citește toată știrea