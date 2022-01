Copii cu COVID, in stare grava, la terapie intensiva

Un nou nascut este internat in stare grava la terapia intensiva de la Spitalul de Copii din Iasi. Acesta a fost transportat la spital dupa ce s-a confirmat infectarea cu COVID-19. Alti trei copii sunt internati si ei la terapie intensiva, iar medicii si asistentii medicali se roaga pentru ca doi dintre ei sa supravietuiasca.Managerul Spitalului de Copii spune ca in acest moment la unitatea medicala sunt internati 31 de copii care au COVID19. Cei mai multi dintre ei, 27, sunt internati in zona ... citeste toata stirea