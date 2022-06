Copii din Capitala Moldovei au avut propriul festival - Sotron, Festivalul Copilariei

Editia de anul acesta a stat sub semnul solidaritatii cu Ucraina si cu copiii refugiati, iar in program au fost incluse activitati si ateliere in limba ucraineana, precum si intalniri cu autoare si artiste din Ucraina, invitate la eveniment. Copiii din Capitala Moldovei au participat la un adevarat tur de forta al activitatilor cultural-educative. Si anul acesta, in curtea Muzeului "Mihail Sadoveanu" din Iasi, a luat nastere Dumbrava Minunata, odata cu inceperea celei de-a IX-a editii a ... citeste toata stirea