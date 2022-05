Copii din Dieceza de Iasi, sarbatoriti de ziua lor la Scheia

Episcopia Romano-Catolica din Iasi a pregatit un eveniment inedit anul acesta, pentru a marca Ziua Copiilor. Cu tema intalnirii "Alearga la Isus!", acestia vor organiza in comuna Scheia o "Sarbatoare a copiilor", la care isi propun sa adune cat mai multi copii din parohiile diecezei pentru a fi impreuna."*Sarbatoarea Copiilor* are menirea de a le oferi participantilor o zi de bucurie in centrul careia sa fie intalnirea cu Isus, prietenul lor cel mai bun. Copii din multe parohii ale diecezei ... citeste toata stirea