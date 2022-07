Copiii accidentati ieri seara la Vaslui si adusi la Iasi se afla inca in stare critica

Cei doi copii care au ajuns azi noapte la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi in urma gravului accident din judetul Vaslui au fost detubati, insa starea lor este una in continuare critica."Pacientii au ajuns la noi in cursul noptii, la interval de o ora unul de celalalt. Baietelul are 3 ani, iar fetita are 2 ani. Ambii au fost diagnosticati cu politrauma prin accident rutier in calitate de pasageri, au componenta cranio-cerebrala traumatica si toraco-abdominala. Sunt ... citeste toata stirea