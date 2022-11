Copiii au nevoie de cat mai multi aliati in lupta pe care o duc pentru drepturile lor!

Societatea romaneasca a facut, fara indoiala, progrese consistente in ultimii 30 de ani in ceea ce priveste integrarea persoanelor de alta etnie, religie, orientare sexuala sau statut social.Astazi, mai mult decat in trecutul recent, ne scandalizam cand o vedeta online catalogheaza oameni doar pe baza greutatii lor, suntem mult mai deschisi in a accepta orientarea sexuala a celuilalt si intelegem ca discriminarea poate cauza tragedii.Dar, suntem departe inca de o societate cu adevarat ... citeste toata stirea