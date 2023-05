Durerea, lacrimile si suferintele copiilor vor fi estompate cu ajutorul unui spatiu de joaca prietenos si primitor special amenajat in zona de asteptare din holul de la intrarea in Spitalul "Sfanta Maria". Spatiul de joaca a fost amenajat de cei de la Fundatia pentru Copii Ronald McDonald, in cadrul unui nou proiect pus pe harta Binelui.Cu toate ca numarul medicilor si a personalului medical este coplesit de numarul mare al pacientilor care vin din toata regiunea Moldovei, la Spitalul "Sf ... citeste toata stirea