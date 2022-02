Copiii care au primit organe prin transplant de la un baietel de doi ani sunt bine si vor fi externati

Cei doi copii au primit rinichii unui copil de doi ani, care intrase in moarte cerebrala, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din Botosani. Decizia a fost luata de catre parintii acestuia, dupa ce medicii le-au spus ca baietelul nu mai are nicio sansa. Cei doi copii de 11 si 17 ani care au primit sansa la o viata normala in urma unor transplanturi de rinichi care au avut loc la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi vor fi externati. Sunt veseli si abia asteapta sa isi inceapa ... citeste toata stirea