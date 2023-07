Centrul va fi inchis, iar beneficiarii se vor mura in case de tip familial * in prezent, acestea sunt finalizate in proportie de 60%Presedintele Consiliului Judetean Iasi Costel Alexe a efectuat o vizita de lucru pe santierul din Pascani unde se construiesc doua case de tip familial pentru copiii aflati in Centrul Rezidential "Sf.Nicolae". Proiectul include si reabilitarea acestuia, lucrarile depasind in prezent stadiul de 60%. "Avem cea mai mare Directie de Asistenta Sociala si Protectia ... citeste toata stirea