Copiii de la Iasi, surprinsi de incendiu in somn, sunt in stare grava. Medicii au un prognostic rezervat

Copiii au fost salvati de catre localnici, care au patruns in locuinta si i-au scos din flacari inainte de sosirea pompierilor. Altfel, ar fi murit in incendiu. Cei doi copii surprinsi de flacari in timp ce dormeau joi dimineata, in comuna Trifesti, din judetul Iasi, se afla internati la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, iar medicii au un prognostic rezervat in ceea ce priveste salvarea lor."Au fost admisi in UPU doi pacienti in varsta de trei-patru ani, cu arsuri prin flacara, de ... citeste toata stirea