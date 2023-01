Copiii majori ai unei femei accidentata mortal cer daune morale. Cum se calculeaza acestea?

La doi ani dupa ce mama lor a murit intr-un accident de circulatie, copiii acesteia au obtinut primele despagubiri din partea firmei de asigurari. In locul celor 50.000 de euro solicitati de fiecare mostenitor, Tribunalul a acordat doar 20.000 de euro, dar si aceasta suma a fost considerata prea mare de catre asigurator. Verdictul va fi dat de magistratii Curtii de Apel.Accidentul in care a murit Elena P. a avut loc in dimineata zilei de 14 decembrie 2020, la Letcani. Femeia se angajase in ... citeste toata stirea