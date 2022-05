Copiii pot intra gratuit in muzeele iesene pe 1 iunie

De 1 iunie, Ziua Internationala a Copiilor va fi sarbatorita si la Muzeul National al Literaturii Romane din Iasi (MNLR). Copii sunt asteptati miercuri in toate muzeele din reteaua institutiei. Vizitarea acestora de catre cei mici se va realiza in mod gratuit.Ziua Internationala a Copilului se sarbatoreste in peste 30 de tari din lume, sub diferite forme, de cele mai multe ori prin activitati pline de culoare, muzica, dans si jocuri. Aceasta este o ocazie de a celebra copiii, miracolul ... citeste toata stirea