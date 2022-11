Copiii, "secerati" de viroze: cu 100 de cazuri mai multe la Spitalul de Copii fata de anul trecut

In acest an, sezonul de viroze respiratorii este unul mult mai "zgomotos" in randul copiilor, cei mai afectati fiind in special cei de varsta foarte mica. Medicii de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi spun ca anul acesta virozele respiratorii au inceput sa se raspandeasca mult mai devreme comparativ cu anii anteriori, unul dintre motive fiind si faptul ca a inceput mai devreme anul scolar.Spre exemplu, in luna octombrie numarul copiilor care au avut nevoie de internare a fost mai mare ... citeste toata stirea