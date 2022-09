Copil ars pe tot corpul dupa ce a aruncat benzina in foc

Un copil in varsta de 10 ani, din localitatea vasluiana Buda, a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi cu arsuri de gradul II dupa ce a aruncat in foc un recipient cu benzina.Prima data a fost transportat la Spitalul Judetean din Vaslui pentru a fi evaluat si stabilizat, iar ulterior a ajuns la Unitatea Functionala de Arsi de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" pentru tratament specific. Medicii ieseni au constatat ca are arsuri de gradul II la nivelul fetei, pe trunchi, maini si gambe, ... citeste toata stirea