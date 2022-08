Copil cu arsuri provocate de un foc aprins cu benzina

Un baiat in varsta de 13 ani a ajuns cu arsuri de gradul II pe corp dupa ce in cursul zilei de sambata, 27 august, a incercat sa aprinda focul folosind o sticla de benzina.Incidentul a avut loc in satul Veja, comuna Stanita, din judetul Neamt, copilul fiind transportat la Iasi pentru tratament de specialitate.Prima data un echipaj medical l-a dus pe copil la Centrul de Primiri Urgente din Roman, insa medicii de acolo au solicitat sa fie ... citeste toata stirea