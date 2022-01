Copil de 11 ani gasit in stare grava pe marginea drumului la Deleni (UPDATE)

Un copil de 11 ani a fost gasit grav ranit intr-un sant pe raza localitatii Deleni, judetul Iasi. Pentru salvarea baietelului a intervenit elicopterul SMURD. "Elicopterul mergea sa transfere un pacient dintr-un spital din Republica Moldova catre un spital din Chisinau", arata autoritatile. In situatia data s-a deplasat in judetul Iasi si a transportat victima spitalul Sfanta Maria din Iasi.UPDATE:"Am fost sesizati in jurul orei 13,00 despre un accident rutier cu victime omenesti pe raza ... citeste toata stirea