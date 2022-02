Copil de 2 ani in coma dupa ce a fost batut de parinti

Incidentul a avut loc luni, 31 ianuarie, in comuna Urecheni.Potrivit surselor noastre, o femeie in varsta de 20 de ani si concubinul ei in varsta de 17 ani locuiau in casa tanarului din comuna Urecheni.Se pare ca cei doi l-ar fi batut pe copilul femeii, in varsta de 2 ani si jumatate, dupa care, vazand ca starea micutului era grava, au sunat la "112", solicitand ambulanta.Echipajele de pe ambulanta l-au preluat pentru a-l transporta la spital si au anuntat organele de cercetare penala ... citeste toata stirea