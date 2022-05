Copil de 2 ani la Urgente: a cazut de pe bicicleta

In weekendul care tocmai s-a incheiat, in Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi au ajuns in medie 95 de copii in 24 de ore care au avut nevoie de consultatii sau supraveghere medicala. Medicii spun ca este un numar putin mai mare comparativ cu cel din perioada sarbatorilor.Unul dintre copiii care au avut nevoie de consultatie si ulterior de internare a fost un copil in varsta de 2 ani care a cazut de pe bicicleta pe care se afla impreuna cu tatal ... citeste toata stirea