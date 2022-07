Copil de 9 ani cu o boala cumplita, declansata de un medicament: 70% din piele este ca arsa

Un caz foarte rar, comparabil cu un "mare ars", a fost tratat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi. Un baiat in varsta de 9 ani a fost diagnosticat cu o afectiune foarte rara, sindromul Stevens-Johnson, care poate pune in pericol viata si care afecteaza tegumentele impreuna cu mucoasele.Copilul a avut nevoie de tratament si de internare aproape trei saptamani in Terapie Intensiva. Medicii au explicat ca baiatul avea o suprafata de 70% din corp acoperita cu leziuni ... citeste toata stirea